Суд покарав жителя Львівської області, який публікував місця роздачі повісток

Суддя на суді. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Львівської області через Telegram-канал публікував місця, де представники ТЦК роздають повістки. За це адміністратора каналу покарали.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, опублікованим у судовому реєстрі у вересні, житель села поблизу Львова Андрій Кавний був адміністратором Telegram-каналу, де з січня по червень 2024 року поширював інформацію про місця видачі повісток у Львові.

Правоохоронці знайшли його та відкрили кримінальне провадження за перешкоджання діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

У матеріалах справи зазначено, що під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Рішення суду

Справа була розглянута суддею Шевченківського районного суда Львова, Олегом Ковальчуком, який затвердив угоду та призначив Кавному покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, але звільнив його від відбування покарання з дворічним випробувальним терміном. Мобільний телефон iPhone X, що належав обвинуваченому, було конфісковано в дохід держави. Вирок ще може підлягати оскарженню.