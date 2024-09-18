Суд наказал жителя Львовской области, публиковавшего места раздачи повесток

Судья в суде. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Львовской области через Telegram-канал публиковал места, где представители ТЦК раздають повестки. За это администратора канала наказали.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, опубликованному в судебном реестре в сентябре, житель села около Львова Андрей Кавный был администратором Telegram-канала, где с января по июнь 2024 года распространял информацию о местах выдачи повесток во Львове.

Правоохранители нашли его и открыли уголовное производство по препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

В материалах дела отмечено, что в ходе досудебного расследования обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Решение суда

Дело было рассмотрено судьей Шевченковского районного суда Львова Олегом Ковальчуком, который утвердил соглашение и назначил Кавному наказание в виде пяти лет заключения, но освободил его от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. Мобильный телефон iPhone X, принадлежавший обвиняемому, был конфискован в доход государства. Приговор может подлежать обжалованию.