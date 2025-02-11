Молоді контрактники віком до 25 років зможуть отримати виплату в один мільйон гривень

Військовий з грошима. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Виплата одноразової допомоги молодим військовослужбовцям буде підвищена. Для тих, хто підпише контракт у віці від 18 до 25 років вона сягатиме одного мільйона гривень.

Таку інформацію в етері каналу "Ми — Україна" підтвердив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

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Хто саме може розраховувати на цю виплату

Він зазначив, що виплата одноразової грошової винагороди у розмірі одного мільйона гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності.

"Тобто ці люди можуть звернутися до своїх командирів і відповідно дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди", — зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що над контрактним варіантом для молоді 18-24 років працювали досвідчені військові разом із Міністерством оборони. Зеленський наголосив, що він добровільний та про мобілізацію не йдеться.

Народний депутат Олександр Федієнко заявляв, що молодь, яка долучиться до армії за спеціальним контрактом, зможе звільнитися вже через рік. Однак, за словами нардепа, тут є важливий нюанс.