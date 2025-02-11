Молодые контрактники в возрасте до 25 лет смогут получить выплату в один миллион гривен

Военный с деньгами. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Выплата единовременного пособия молодым военнослужащим будет повышена. Для тех, кто подпишет контракт в возрасте от 18 до 25 лет, она будет достигать одного миллиона гривен.

Такую информацию в эфире канала "Мы — Украина" подтвердил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Читайте также:

Кто именно может рассчитывать на эту выплату

Он отметил, что выплата единовременного денежного вознаграждения в размере одного миллиона гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу.

"То есть эти люди могут обратиться к своим командирам и соответственно узнать об алгоритме получения этого денежного вознаграждения", — отметил спикер Минобороны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что над контрактным вариантом для молодежи 18-24 лет работали опытные военные вместе с Министерством обороны. Зеленский отметил, что он добровольный и о мобилизации речь не идет.

Народный депутат Александр Федиенко заявлял, что молодежь, которая присоединится к армии по специальному контракту, сможет уволиться уже через год. Однако, по словам нардепа, здесь есть важный нюанс.