Хто не отримає виплату за Контракт 18-24

Молоді військовослужбовці. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Військовослужбовець-контрактник, якому не виповнилося 25 років, має право на отримання виплати за програмою "Контракт 18-24". Але є одне обмеження, пов’язане із повномасштабною російсько-українською війною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чи виплатять військовому гроші

До юристів звернувся громадянин, який підписав контракт із ЗСУ у 18-річному віці в 2021 році.

Чоловік поцікавився, чи має він право на отримання грошової допомоги за програмою "Контракт 18-24".

Також військовий уточнив, чи може він підписати новий контракт із ЗСУ, за програмою "Контракт 18-24", за умови автоматичного продовження попереднього контракту.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що грошова виплата таким особам не виплачуватиметься, і пояснив, чому саме.

"На жаль, Ви не можете отримати винагороду за службу згідно Постанови КМУ №153 "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі під час воєнного стану", оскільки підписали контракт не під час дії воєнного стану, а у 2021 році", — наголосив юрист.

Чи може він підписати "Контракт 18-24"

Коментуючи можливість підписання нового контракту, за умовами програми "Контракт 18-24", Айвазян зазначив, що це також неможливо зробити.

"Ви не зможете укласти контракт "18-24" строком на 1 рік, оскільки укладений Вами контракт у 2021 році продовжується автоматично", — пояснив адвокат.

Юрій Айвазян зазначив, що якби громадянин уклав контракт вже під час дії воєнного стану, то тоді він мав би право на звільнення після закінчення строку його дії, тобто на розірвання контракту за умови небажання проходити службу за останнім.

