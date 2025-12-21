Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Миллион за "контракт 18-24" — кто не получит деньги

Миллион за "контракт 18-24" — кто не получит деньги

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 20:00
Кто не получит выплату по Контракту 18-24
Молодые военнослужащие. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Военнослужащий-контрактник, которому не исполнилось 25 лет, имеет право на получение выплаты по программе "Контракт 18-24". Но есть одно ограничение, связанное с полномасштабной российско-украинской войной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Выплатят ли военному деньги

К юристам обратился гражданин, который подписал контракт с ВСУ в 18-летнем возрасте в 2021 году.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на получение денежной помощи по программе "Контракт 18-24".

Также военный уточнил, может ли он подписать новый контракт с ВСУ, по программе "Контракт 18-24", при условии автоматического продления предыдущего контракта.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что денежная выплата таким лицам не будет выплачиваться, и объяснил, почему именно.

"К сожалению, Вы не можете получить вознаграждение за службу согласно Постановлению КМУ №153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе во время военного положения", поскольку подписали контракт не во время действия военного положения, а в 2021 году", — отметил юрист.

Может ли он подписать "Контракт 18-24"

Комментируя возможность подписания нового контракта, по условиям программы "Контракт 18-24", Айвазян отметил, что это также невозможно сделать.

"Вы не сможете заключить контракт "18-24" сроком на 1 год, поскольку заключенный Вами контракт в 2021 году продлевается автоматически", — пояснил адвокат.

Юрий Айвазян отметил, что если бы гражданин заключил контракт уже во время действия военного положения, то тогда он имел бы право на увольнение после окончания срока его действия, то есть на расторжение контракта при условии нежелания проходить службу по последнему.

Напомним, мы ранее писали о том, как правительство расширило условия программы "Контракт 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, выплатят ли средства по программе "Контракт 18-24" семьям пропавших без вести.

выплаты ВСУ контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации