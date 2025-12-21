Кто не получит выплату по Контракту 18-24

Молодые военнослужащие. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Военнослужащий-контрактник, которому не исполнилось 25 лет, имеет право на получение выплаты по программе "Контракт 18-24". Но есть одно ограничение, связанное с полномасштабной российско-украинской войной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Выплатят ли военному деньги

К юристам обратился гражданин, который подписал контракт с ВСУ в 18-летнем возрасте в 2021 году.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на получение денежной помощи по программе "Контракт 18-24".

Также военный уточнил, может ли он подписать новый контракт с ВСУ, по программе "Контракт 18-24", при условии автоматического продления предыдущего контракта.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что денежная выплата таким лицам не будет выплачиваться, и объяснил, почему именно.

"К сожалению, Вы не можете получить вознаграждение за службу согласно Постановлению КМУ №153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе во время военного положения", поскольку подписали контракт не во время действия военного положения, а в 2021 году", — отметил юрист.

Может ли он подписать "Контракт 18-24"

Комментируя возможность подписания нового контракта, по условиям программы "Контракт 18-24", Айвазян отметил, что это также невозможно сделать.

"Вы не сможете заключить контракт "18-24" сроком на 1 год, поскольку заключенный Вами контракт в 2021 году продлевается автоматически", — пояснил адвокат.

Юрий Айвазян отметил, что если бы гражданин заключил контракт уже во время действия военного положения, то тогда он имел бы право на увольнение после окончания срока его действия, то есть на расторжение контракта при условии нежелания проходить службу по последнему.

Напомним, мы ранее писали о том, как правительство расширило условия программы "Контракт 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, выплатят ли средства по программе "Контракт 18-24" семьям пропавших без вести.