Виплати для молодих військовослужбовців - Сирський про контракт 18-24

Молоді українські військові. Фото: "АрміяInform"

Молоді українські військові, які пішли воювати до появи "контракту 18-24", уже за пару місяців зможуть отримати обіцяну владою виплату розміром один мільйон гривень. Робота у цьому напрямку відбувається постійно.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив у інтерв’ю виданню "Лівий Берег".

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, коментуючи ситуацію із "контрактом 18-24", що процес із виплатами для тих добровольців віком до 25 років, які пішли воювати до появи цієї пропозиції.

"Робота постійно відбувається, в тому числі і для усунення всіх тих негативних моментів", — запевнив Сирський.

Генерал додав, що перші результати можна буде побачити уже через кілька місяців.

"Я думаю, що найближчим часом, протягом місяця-двох. Ця кампанія фактично тільки стартувала, вона набирає обертів", — підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Експеримент з "контрактом 18-24" розширюється

За словами Олександра Сирського, цією опцією молоді люди уже активно користуються.

"Ми розглядаємо всі форми, методи, обговорюємо ці питання на Ставці, щоб максимально залучати тих, хто може воювати, а хто має якісь обмеження — використовували свої можливості там, де вони можуть їх проявити, наприклад, в протиповітряних частинах, які займаються боротьбою з дронами, у мобільних групах", — пояснив очільник української армії.

Генерал Сирський додав, що спочатку для цього експерименту було визначено шість бригад — так от зараз до нього додалися ще десять, що свідчить про популярність такої ідеї.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які посади будуть доступні для військовослужбовців, що мобілізуються до ЗСУ за "контрактом 18-24".

Додамо, ми повідомляли про те, чому деякі кандидати на "контракт 18-24" отримують відмову.