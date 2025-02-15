Контракт із ЗСУ для юнаків 18-24 роки — які посади зможуть обіймати добровольці

Українські військовослужбовці перебувають на службі. Фото: google.com

В Україні запрацював новий проєкт від Міністерства оборони, відповідно до якого юнаки від 18 до 24 років добровільно можуть підписати річний контракт на військову службу, приєднавшись до Сил оборони. Таким особам гарантують гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії та можливість виїжджати за кордон після закінчення контракту.

Які посади в лавах ЗСУ зможуть займати 18-24 річні контрактники, розповів народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко, який опублікував порядок реалізації постанови.

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Так, відповідно до документа, який оприлюднив нардеп, добровольці до 24 років зможуть розраховувати на такі посади у війську:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Отже, як можна побачити, це бойові посади, які передбачають безпосередню участь у бойових діях на фронті.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони України Дмитро Лазуткін також заявляв, що мова йде саме про чітко визначені посади, які є бойовими та передбачають ризик.

Проте, він запевнив, що військовослужбовці, які підпишуть спеціальний контракт, будуть гідно підготовлені. Йдеться про 45 днів базової підготовки, від 14 днів фахової підготовки, залежно від того, яку посаду обійматиме доброволець. Також окремо буде виділено 14 днів для адаптації у бригаді.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

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