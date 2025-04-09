Выплаты для молодых военнослужащих — Сырский о контракте 18-24

Молодые украинские военные. Фото: "АрміяInform"

Молодые украинские военные, которые пошли воевать до появления "контракта 18-24", уже через пару месяцев смогут получить обещанную властями выплату в размере один миллион гривен. Работа в этом направлении происходит постоянно.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в интервью изданию "Левый Берег".

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, комментируя ситуацию с "контрактом 18-24", что процесс с выплатами для тех добровольцев в возрасте до 25 лет, которые пошли воевать до появления этого предложения.

"Работа постоянно происходит, в том числе и для устранения всех тех негативных моментов", — заверил Сырский.

Генерал добавил, что первые результаты можно будет увидеть уже через несколько месяцев.

"Я думаю, что в ближайшее время, в течение месяца-двух. Эта кампания фактически только стартовала, она набирает обороты", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Эксперимент с "контрактом 18-24" расширяется

По словам Александра Сырского, этой опцией молодые люди уже активно пользуются.

"Мы рассматриваем все формы, методы, обсуждаем эти вопросы на Ставке, чтобы максимально привлекать тех, кто может воевать, а кто имеет какие-то ограничения — использовали свои возможности там, где они могут их проявить, например, в противовоздушных частях, которые занимаются борьбой с дронами, в мобильных группах", — пояснил глава украинской армии.

Генерал Сырский добавил, что изначально для этого эксперимента было определено шесть бригад — так вот сейчас к нему добавились еще десять, что свидетельствует о популярности такой идеи.

Напомним, мы ранее писали о том, какие должности будут доступны для военнослужащих, мобилизующихся в ВСУ по "контракту 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, почему некоторые кандидаты на "контракт 18-24" получают отказ.