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Мільйони українців стали біженцями, тисячі тікають з фронту, — la Repubblica

10 вересня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Україна зіткнулася з дезертирством, люди покидают країну
Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Україна стає нацією, де люди змушені тікати. Цивільні вирушають за кордон у пошуках захисту й спокою, а солдати, рятуючи своє життя, покидають фронт, стаючи дезертирами.

Про це повідомляє італійське видання la Repubblica.

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Як пише газета, в Україні за перші 4 місяці року (скоріш за все, мова про 2024 рік) було порушено 10 584 провадження за "самовільне залишення військової частини чи місця служби" та 7 306 справ за "дезертирство". За ці злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 і 12 років відповідно.

"Між прапорами та гаслами соцмережі течуть їхньою кров’ю. І якщо вечорами в Києві не бракує устриць по два євро і шампанського, то не важко здивуватися, чому моральний дух деяких піхотинців настільки ослаб, що дезертирство і втеча стали великою проблемою для Генерального штабу та уряду", – говориться у публікації.

Командир батальйону Роман Ковальов в інтерв'ю одному з українських видань повідомив, що в піхотних підрозділах "до 30% солдатів" самовільно залишили місце служби. У свою чергу, депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко стверджує, вже зареєстровано понад 80 тисяч випадків самовільного залишення частин. За словами політолога і колишнього депутата Олеся Донія, у 2022 році дезертирів було 9 тисяч, у 2023 кількість зросла до 21 тисячі, а у 2024 їх було вже 37 тисяч.

Розуміючи серйозність ситуації, Верховна Рада декриміналізувала першу втечу з фронту, за умови, що військовий покається і повернеться до лав. Однак усім зрозуміло, що це не вирішує основну проблему.

Крім дезертирства на передовій Україна має загрозу демографії. Як пише видання, з початку війни країна втратила 14 млн громадян - переважно тих, хто знайшов притулок за кордоном.

"Втрата "крові", яка охоплює жінок, неповнолітніх і дезертирів, ризикує залишити Україну з браком робочої сили та довготривалою соціальною кризою", — зазначає la Repubblica.

Що робити з цією ситуацією, поки не зовсім зрозуміло. Уряд планує створити Міністерство повернення, але є сумніви, що воно зіграє якусь ключову роль. За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, кандидатури на посаду міністра вже розглядають. На думку політолога Володимира Фесенка, близько 50% тих, хто виїхав з країни, не планують повертатися, адже купили квиток в один кінець.

Мільйони біженців становлять не лише політичну, але й серйозну економічну проблему. Зі зменшенням кількості працездатних громадян скорочуються податкові надходження, а також знижується рівень благодійної допомоги, яка спрямована на підтримку поранених військових і родин загиблих.

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