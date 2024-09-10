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Миллионы украинцев стали беженцами, тысячи сбегают с фронта, — la Repubblica

10 сентября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Украина столкнулась с дезертирством, люди покидают страну
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Украина становится нацией, где люди вынуждены бежать. Гражданские отправляются за границу в поисках защиты и покоя, а солдаты, спасая свою жизнь, покидают фронт, становясь дезертирами.

Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica.

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Как пишет газета, в Украине за первые 4 месяца года (скорее всего, речь о 2024 году) было возбуждено 10 584 дел за "самовольный уход из воинской части или места службы" и 7 306 дел за "дезертирство". За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 и 12 лет соответственно.

"Между флагами и лозунгами соцсети текут их кровью. И если по вечерам в Киеве хватает устриц по два евро и шампанского, то не трудно удивиться, почему моральный дух некоторых пехотинцев настолько ослаб, что дезертирство и бегство стали большой проблемой для Генерального штаба и правительства", – говорится в публикации.

Командир батальона Роман Ковалев в интервью одному из украинских изданий сообщил, что в пехотных подразделениях "до 30% солдат" самовольно покинули место службы. В свою очередь, депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко утверждает, что уже зарегистрировано более 80 тысяч случаев самовольного покидания частей. По словам политолога и бывшего депутата Олеся Дония, в 2022 году дезертиров было 9 тысяч, в 2023 году количество возросло до 21 тысячи, а в 2024 году их было уже 37 тысяч.

Понимая серьезность ситуации, Верховная Рада декриминализировала первый побег с фронта при условии, что военный покается и вернется в ряды. Однако всем ясно, что это не решает основную проблему.

Кроме дезертирства на передовой Украине грозит демография. Как пишет издание, с начала войны страна потеряла 14 млн граждан — преимущественно тех, кто нашел убежище за границей.

"Потеря "крови", которая охватывает женщин, несовершеннолетних и дезертиров, рискует оставить Украину с нехваткой рабочей силы и продолжительным социальным кризисом", — отмечает la Repubblica.

Что делать с этой ситуацией пока не совсем понятно. Правительство планирует создать Министерство возвращения, но есть сомнения, что оно сыграет некую ключевую роль. По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, кандидатуры на должность министра уже рассматривают. По мнению политолога Владимира Фесенко, около 50% выехавших из страны не планируют возвращаться, ведь купили билет в один конец.

Миллионы беженцев представляют не только политическую, но и серьезную экономическую проблему. С уменьшением количества трудоспособных граждан сокращаются налоговые поступления, а также снижается уровень благотворительной помощи, направленной на поддержку раненых военных и семей погибших.

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