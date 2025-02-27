Мобілізація в Україні — кого у березні 2025 року забиратимуть до ЗСУ першочергово

Військовослужбовці ЗСУ в тренувальному таборі у Великій Британії. Фото: EPA/UPG

В Україні вже три роки триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. Щоб захистити державу від російських окупантів, відбувається мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років до лав ЗСУ. Водночас є категорії громадян, яких армія потребує найбільше.

Кого з українців першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ в березні 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, наразі в Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років за умови, що:

немає відстрочки або бронювання;

ВЛК визнала придатним до військової служби.

При цьому чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Як неодноразово наголошувало українське військове керівництво, для доукомплектації армії насамперед потрібні люди, які мають бойовий досвід (штурмовики, артилеристи тощо), а також специфічну або дефіцитну військову спеціальність.

Громадяни, які не мають бойового досвіду та не проходили військову службу, також підлягають призову. При цьому на посаду в армії можуть суттєво вплинути навички та спеціальність людини.

Серед військових підрозділів є підвищений попит на низку фахівців:

IT-спеціалісти;

зв'язківці;

розвідники;

водії;

оператори БпЛА;

розвідники.

Важливо: мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань — робота у штабі.

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Добровільно вступити до лав ЗСУ можуть:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 24 років;

особи з інвалідністю;

громадяни, які отримали право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини.

Раніше ми писали, коли саме військовозобов'язаний чоловік набуває статусу військовослужбовця.

Нагадаємо, ми розповідали, як проходитимуть військово-лікарську комісію чоловіки з 1 березня.

Також ми інформували, як оскаржити незаконне рішення про мобілізацію.