Минкульт остановил выдачу разрешений на выезд журналистам и художникам

Проверка документов. Фото: ГПСУ

С 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно приостанавливает выдачу писем содействия для выезда за границу военнообязанных художников и журналистов. Это решение принято в связи с многочисленными случаями невозвращения лиц, которые получали такие разрешения, и будет действовать до момента урегулирования этого вопроса на законодательном уровне.

Об этом говорится на сайте Минкульта.

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В министерстве объяснили, что уже в конце 2022 года инициировали изменения в законодательство, чтобы предотвратить использование механизмов культурной дипломатии для нелегального выезда за границу во время военного положения.

Однако, несмотря на эти инициативы, проблема до сих пор не решена. Как отмечают в Минкульте, значительное количество лиц, получивших разрешение от Государственной пограничной службы на временный выезд, так и не вернулось в установленные сроки.

Когда художникам и журналистам позволят снова выезжать за границу

Сейчас ведомство подготовило изменения в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины", которые находятся на этапе согласования. Проект предусматривает установление четких критериев и требований к предоставлению писем содействия военнообязанным мужчинам, которые работают в сфере культуры, стратегических коммуникаций и медиа.

До момента принятия соответствующих изменений Министерство культуры и стратегических коммуникаций прекращает выдачу писем содействия для журналистов, художников и других военнообязанных лиц, работающих в этих сферах.

Напомним, недавно в Минкульте обнародовали новый перечень СМИ, работники которых могут оформить бронь от мобилизации.

Также стало известно, кого мобилизуют в первую очередь в ряды ВСУ с 1 марта.