Працівники на критично важливих підприємствах. Фото: mod.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Підприємства зі статусом критично важливих отримали додатковий час для переходу на оновлені правила бронювання працівників. Уряд продовжив дію відповідних статусів і відстрочок до 20 грудня 2026 року. Водночас роботодавцям потрібно самостійно подбати про продовження бронювань через портал "Дія".

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у суботу, 28 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Статус критично важливих підприємств продовжили до 20 грудня

Кабінет Міністрів України з урахуванням пропозицій Міністерства оборони ухвалив рішення продовжити до 20 грудня 2026 року включно дію рішень про надання підприємствам статусу критично важливих. Це стосується випадків, коли строк дії таких рішень завершився після запровадження нових правил бронювання у жовтні відповідно до постанови №1328 та спливає до 20 грудня.

Продовження поширюється на підприємства, які отримали відповідний статус від державних органів. Водночас ці органи станом на день набрання чинності новою постановою мали погодити оновлені критерії з Координаційним центром з організації бронювання.

Таким чином, підприємства зможуть зберегти можливість бронювати працівників під час переходу на нові правила.

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Бронювання працівників потрібно продовжити самостійно

Разом зі статусом критично важливих підприємств до 20 грудня 2026 року включно продовжили й дію бронювань працівників, оформлених через портал "Дія".

Це стосується бронювань, строк дії яких завершився після запровадження нових правил у жовтні та спливає до 20 грудня. Однак автоматично відстрочки не подовжуватимуться. Підприємства мають самостійно продовжити бронювання через портал "Дія", навіть якщо строк дії відповідних наказів продовжено.

Для цього протягом п’яти днів після набрання чинності постановою Міністерство цифрової трансформації має забезпечити необхідні технічні зміни.

Водночас продовження не поширюється на підприємства, статус критично важливих яких скасували або мають скасувати відповідно до законодавства.

Підприємства мають перейти на нові правила бронювання до 20 грудня

До 20 грудня 2026 року підприємства повинні виконати нову вимогу щодо кількості заброньованих працівників. Якщо їхня частка перевищує 95%, роботодавці мають привести її до встановленого рівня.

На цей період для керівників таких підприємств скасували вимогу скоротити кількість заброньованих працівників до визначеного ліміту протягом 10 робочих днів. Також тимчасово не застосовуватимуть відповідальність за недотримання цього строку.

Крім того, уряд уточнив порядок визначення кількості працівників, яких можуть бронювати підприємства оборонно-промислового комплексу. У рішеннях Міністерства оборони про визнання таких підприємств критично важливими більше не зазначатимуть конкретну кількість військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню.

Завдяки цьому підприємства ОПК зможуть бронювати до 95% своїх військовозобов’язаних працівників без встановлення конкретного числового ліміту в рішенні.

Уряд розширив підстави для скасування статусу критично важливих підприємств

Кабмін також розширив підстави, за якими можуть переглядати статус критично важливих підприємств.

Тепер Координаційний центр з організації бронювання зможе враховувати звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки. Йдеться про випадки, коли ці органи виявили та документально підтвердили ознаки систематичного ухилення підприємств від сплати податку на додану вартість або податку на доходи фізичних осіб.

Така інформація може стати підставою для розгляду питання про скасування підприємству статусу критично важливого.

Раніше Кабінет Міністрів України змінив правила бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Зокрема, уряд оновив підхід до визначення квоти бронювання для підприємств ОПК — тепер вона становитиме 95%.

Новини.LIVE інформували, що Міноборони оновило вимоги для підприємств оборонної, авіабудівної та космічної галузей, які претендують на статус критично важливих. Зокрема, запроваджено чотири єдині форми звітності за оборонними договорами та додаткове підтвердження виконання грантових угод після завершення звітного періоду. Водночас основні критерії критичності підприємств, зокрема частка оборонної продукції понад 50% і мінімальна сума гранту 500 тис. грн на одного працівника, залишилися незмінними.

Також ми писали, що студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання не можуть одночасно відмовитися від навчальної відстрочки й оформити бронювання від роботодавця, оскільки закон забороняє бронювати тих, хто вже має право на відстрочку. Звичайна письмова відмова від навчальної відстрочки не скасовує її юридично, а може призвести до втрати відповідного статусу без отримання бронювання. Водночас після завершення бронювання, оформленого до вступу на навчання, людина може поновити студентську відстрочку без повторного вступу до вишу.