Цех зі збирання безпілотних літальних апаратів. Фото: mod.gov.ua

В Україні затвердили нові вимоги для підприємств оборонної, авіабудівної та космічної галузей, які претендують на статус критично важливих. Зміни передбачають запровадження єдиних форм звітності за оборонними договорами та додаткові вимоги до компаній, які отримали грантову підтримку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що змінилося для критично важливих підприємств ОПК

Міноборони переглянуло галузеві критерії на виконання постанови Кабміну №1328 від 23 жовтня 2026 року. Це пов'язано зі змінами у порядку бронювання військовозобов'язаних.

Раніше підприємства підтверджували укладення та виконання оборонних договорів за рекомендованими зразками. Тепер Міноборони затвердило чотири форми документів. Їх наведено в додатках до нового наказу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр наголосила на важливості збереження фахівців оборонної промисловості.

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"Перехідний період дасть підприємствам необхідний час для переоформлення бронювання відповідно до нових вимог без ризику затримок у виконанні оборонних замовлень", — зазначила Гвоздяр.

Що змінилося для підприємств, які отримують гранти

Раніше для підтвердження відповідності грантовому критерію компанії подавали копії грантового договору із заявкою та документа про отримання коштів.

Тепер, якщо звітний період за договором закінчився, підприємство має додатково підтвердити, що продовжує його виконувати.

Мінімальний розмір грантової підтримки залишився незмінним — щонайменше 500 тис. грн на кожного військовозобов'язаного працівника, якого підприємство планує забронювати.

Які критерії критичності підприємств залишилися незмінними

Частка оборонної продукції, робіт і послуг, як і раніше, має становити понад 50% від загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг підприємства за останній звітний період.

Також залишаються чинними вимоги щодо:

підтвердження інформації державним замовником у сфері оборони, його службою або військовою частиною;

надання копії фінансової звітності за останній звітний період із квитанцією контролюючого органу.

Загальна кількість критеріїв та механізм визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, не змінилися.

Після набрання чинності новим наказом попередній документ Міноборони від 28 жовтня 2025 року №722 втратить чинність.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 1 січня 2027 року в Україні почне діяти нова система класифікації промислової продукції. Підприємства використовуватимуть її під час підготовки річної статистичної звітності. Зміни особливо важливі для виробників оборонної продукції.

Також ми інформували про те, що Кабмін продовжив до 20 грудня 2026 року включно дію відстрочок від мобілізації для працівників окремих критично важливих підприємств, установ та організацій. Крім того, уряд змінив порядок визначення кількості працівників, яких можна забронювати, та розширив повноваження Координаційного центру.