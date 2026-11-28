Работники на предприятиях жизненно важных отраслей. Фото: mod.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Предприятия, имеющие статус критически важных, получили дополнительное время для перехода на обновленные правила бронирования работников. Правительство продлило действие соответствующих статусов и отсрочек до 20 декабря 2026 года. При этом работодателям необходимо самостоятельно позаботиться о продлении бронирований через портал "Дія".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в субботу, 28 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Статус критически важных предприятий продлили до 20 декабря

Кабинет Министров Украины с учетом предложений Министерства обороны принял решение продлить до 20 декабря 2026 года включительно действие решений о присвоении предприятиям статуса критически важных. Это касается случаев, когда срок действия таких решений истек после введения новых правил бронирования в октябре в соответствии с постановлением № 1328 и истекает до 20 декабря.

Продление распространяется на предприятия, получившие соответствующий статус от государственных органов. При этом эти органы по состоянию на день вступления в силу нового постановления должны были согласовать обновленные критерии с Координационным центром по организации бронирования.

Таким образом, предприятия смогут сохранить возможность бронировать работников во время перехода на новые правила.

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Бронирование работников необходимо продлить самостоятельно

Вместе со статусом критически важных предприятий до 20 декабря 2026 года включительно продлили и действие бронирований работников, оформленных через портал "Дія".

Это касается бронирований, срок действия которых истек после введения новых правил в октябре и истекает до 20 декабря. Однако автоматически отсрочки продлеваться не будут. Предприятия должны самостоятельно продлить резервирование через портал "Дія", даже если срок действия соответствующих приказов продлен.

Для этого в течение пяти дней после вступления в силу постановления Министерство цифровой трансформации должно обеспечить необходимые технические изменения.

В то же время продление не распространяется на предприятия, статус критически важных которых был отменен или должен быть отменен в соответствии с законодательством.

Предприятия должны перейти на новые правила бронирования до 20 декабря

До 20 декабря 2026 года предприятия должны выполнить новое требование относительно количества забронированных работников. Если их доля превышает 95%, работодатели должны привести ее к установленному уровню.

На этот период для руководителей таких предприятий отменено требование сократить количество забронированных работников до установленного лимита в течение 10 рабочих дней. Также временно не будет применяться ответственность за несоблюдение этого срока.

Кроме того, правительство уточнило порядок определения количества работников, которых могут бронировать предприятия оборонно-промышленного комплекса. В решениях Министерства обороны о признании таких предприятий критически важными больше не будет указываться конкретное количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию.

Благодаря этому предприятия ОПК смогут бронировать до 95% своих военнообязанных работниковбез установления конкретного числового лимита в решении.

Правительство расширило основания для отмены статуса критически важных предприятий

Кабмин также расширил основания, по которым может пересматриваться статус критически важных предприятий.

Теперь Координационный центр по организации бронирования сможет учитывать обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности. Речь идет о случаях, когда эти органы выявили и документально подтвердили признаки систематического уклонения предприятий от уплаты налога на добавленную стоимость или налога на доходы физических лиц.

Такая информация может стать основанием для рассмотрения вопроса об отмене статуса критически важного предприятия.

Ранее Кабинет Министров Украины изменил правила бронирования работников оборонно-промышленного комплекса. В частности, правительство обновило подход к определению квоты бронирования для предприятий ОПК — теперь она составит 95%.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны обновило требования для предприятий оборонной, авиастроительной и космической отраслей, претендующих на статус критически важных. В частности, введены четыре единые формы отчетности по оборонным договорам и дополнительное подтверждение выполнения грантовых соглашений после завершения отчетного периода. При этом основные критерии критичности предприятий, в частности доля оборонной продукции более 50% и минимальная сумма гранта в размере 500 тыс. грн на одного работника, остались неизменными.

Также мы писали, что студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения не могут одновременно отказаться от учебной отсрочки и оформить бронирование от работодателя, поскольку закон запрещает бронировать тех, кто уже имеет право на отсрочку. Обычный письменный отказ от учебной отсрочки не отменяет её юридически, а может привести к потере соответствующего статуса без получения бронирования. В то же время после завершения бронирования, оформленного до поступления на обучение, человек может возобновить студенческую отсрочку без повторного поступления в вуз.