Нардеп: Міноборони хоче підвищити мінімалку в ЗСУ до 40 тисяч гривень

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Міністр оборони України Михайло Федоров має ціль збільшити мінімальну заробітну плату у ЗСУ. Він планує, щоб у 2027 році базовий рівень був на рівні 40 тисяч гривень.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" заявив народний депутат Руслан Горбенко.

Що сказав нардеп про підвищення мінімальної зарплати у ЗСУ

"У нас великий дефіцит піхоти. І, по-друге, на що скаржились наші військові, першочергово це базове грошове забезпечення. Це було 20 тисяч гривень, і це точно несправедливо. Чи справедливо 30 тисяч? Теж ні. Я точно впевнений, що у міністра оборони є така ціль, щоб базовий військовий мінімум у 2027 році був вже на рівні 40 тисяч гривень", — сказав Горбенко.

Також він додав, що для контрактників, які перебувають у піхотно-штурмових військах, нарешті вводяться справедливу оклади.

"Коли ви перебуваєте на позиції, то за день перебування вам надається грошове забезпечення — 10 тисяч гривень. Коли ви відбиваєте позицію — це 20 тисяч гривень. І коли ви штурмуєте позицію ворога — це 40 тисяч гривень за бойове розпорядження, за добу", — резюмував нардеп.

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Також ми писали, що нещодавно міністр оборони Михайло Федоров заявив про старт підписання нових контрактів у ЗСУ. Теперь вони мають чіткий термін служби та гарантовані відстрочки.