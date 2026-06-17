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Главная Мобилизация Минобороны хочет повысить минимальную зарплату в ВСУ до 40 тысяч гривен

Минобороны хочет повысить минимальную зарплату в ВСУ до 40 тысяч гривен

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Дата публикации 17 июня 2026 06:30
Депутат: Минобороны хочет повысить минимальную зарплату в ВСУ до 40 тысяч гривен
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Facebook Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров ставит перед собой цель повысить минимальную заработную плату в ВСУ. Он планирует, чтобы в 2027 году базовый уровень составил 40 тысяч гривен.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил народный депутат Руслан Горбенко.

Что сказал нардеп о повышении минимальной зарплаты в ВСУ

"У нас большой дефицит пехоты. И, во-вторых, на что жаловались наши военные, в первую очередь это базовое денежное обеспечение. Оно составляло 20 тысяч гривен, и это точно несправедливо. Справедливо ли 30 тысяч? Тоже нет. Я абсолютно уверен, что у министра обороны есть такая цель, чтобы базовый военный минимум в 2027 году был уже на уровне 40 тысяч гривен", — сказал Горбенко.

Также он добавил, что для контрактников, служащих в пехотно-штурмовых войсках, наконец-то вводятся справедливые оклады.

"Когда вы находитесь на позиции, то за сутки пребывания вам выплачивается денежное довольствие — 10 тысяч гривен. Когда вы отбиваете позицию — это 20 тысяч гривен. А когда вы штурмуете позицию врага — это 40 тысяч гривен за боевое распоряжение, за сутки", — резюмировал нардеп.

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Также мы писали, что недавно министр обороны Михаил Федоров заявил о начале подписания новых контрактов в ВСУ. Теперь они имеют четкий срок службы и гарантированные отсрочки.

выплаты ВСУ эфир Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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