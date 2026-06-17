Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Близько 10% складу механізованих бригад, колишні СЗЧ

Близько 10% складу механізованих бригад, колишні СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 04:30
Близько 10% складу механізованих бригад, колишні СЗЧ
Українські військові зі зброєю. Фото: УНІАН

Народний депутат України Руслан Горбенко заявив, що приблизно 10% складу механізованих бригад — це військові, які колись йшли у СЗЧ. Водночас у високотехнологічних підрозділах ситуація інша.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що відомо про кількість колишніх СЗЧ в українських підрозділах

"Якщо взяти середню механізовану бригаду, то 10%", — сказав Горбенко, маючи на увазі кількість військових, які раніше були у СЗЧ.

При цьому він додав, що у високотехнологічних підрозділах ситуація виглядає інакше. Зокрема, у Силах безпілотних систем цей відстрочок значно менший.

"Я думаю, що приблизно там до 1,5%", — резюмував нардеп.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, громадянам України, які перебувають у СЗЧ, дають можливість повернутися на службу, обрати підрозділ та відновити виплати. На це є 100 днів.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає пом'якшення покарання для тих, хто пішов у СЗЧ.

нардепи армія СЗЧ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації