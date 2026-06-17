Близько 10% складу механізованих бригад, колишні СЗЧ

Українські військові зі зброєю. Фото: УНІАН

Народний депутат України Руслан Горбенко заявив, що приблизно 10% складу механізованих бригад — це військові, які колись йшли у СЗЧ. Водночас у високотехнологічних підрозділах ситуація інша.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що відомо про кількість колишніх СЗЧ в українських підрозділах

"Якщо взяти середню механізовану бригаду, то 10%", — сказав Горбенко, маючи на увазі кількість військових, які раніше були у СЗЧ.

При цьому він додав, що у високотехнологічних підрозділах ситуація виглядає інакше. Зокрема, у Силах безпілотних систем цей відстрочок значно менший.

"Я думаю, що приблизно там до 1,5%", — резюмував нардеп.

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Як повідомляло Новини.LIVE, громадянам України, які перебувають у СЗЧ, дають можливість повернутися на службу, обрати підрозділ та відновити виплати. На це є 100 днів.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає пом'якшення покарання для тих, хто пішов у СЗЧ.