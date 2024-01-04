Бронь чиновників від військового призову - про кого йдеться

Співробітник ТЦК займається документацією. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

Про це йдеться у новому законопроєкті про мобілізацію, передають Новини.LIVE

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У розпорядженні йдеться, що можна буде бронювати лише співробітників Верховної ради, Кабінету міністрів та чиновників органів виконавчої влади та їхніх заступників. А ось категорії "Б" та "В" можуть бути заброньовані лише на 50% від усіх військовозобов'язаних чиновників.

Також повідомляється, що забронювати співробітників органів місцевого самоврядування можна лише у тому випадку, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування.

Нагадаємо, що навіть у воєнний стан є окремі категорії працівників, які мають право на бронь на роботі та не можуть бути мобілізовані.

Також ми писали, чи можна в Україні забронювати військовозобов'язаного після вручення повістки.