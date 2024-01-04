Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Міноборони має намір бронювати від мобілізації певні категорії чиновників arrow

Міноборони має намір бронювати від мобілізації певні категорії чиновників

4 січня 2024 08:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бронь чиновників від військового призову - про кого йдеться
Співробітник ТЦК займається документацією. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

Про це йдеться у новому законопроєкті про мобілізацію, передають Новини.LIVE

Читайте також:

Бронювання чиновників категорії "А" — про які професії йдеться

У розпорядженні йдеться, що можна буде бронювати лише співробітників Верховної ради, Кабінету міністрів та чиновників органів виконавчої влади та їхніх заступників. А ось категорії "Б" та "В" можуть бути заброньовані лише на 50% від усіх військовозобов'язаних чиновників.

Також повідомляється, що забронювати співробітників органів місцевого самоврядування можна лише у тому випадку, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування.

Нагадаємо, що навіть у воєнний стан є окремі категорії працівників, які мають право на бронь на роботі та не можуть бути мобілізовані.

Також ми писали, чи можна в Україні забронювати військовозобов'язаного після вручення повістки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі