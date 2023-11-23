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Чи можна в Україні забронювати військовозобовʼязаного після вручення повістки

23 листопада 2023 08:16
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можна забронювати працівника після вручення повістки
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, є категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку від призову, а також на бронь на роботі, яка також звільняє на певний час від військової служби. 

Та чи можна забронювати військовозобовʼязаного працівника після того, як йому було вручено бойову повістку? На це питання відповів адвокат Ростислав Кравець

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Чи можна забронювати військовозобовʼязаного після вручення повістки 2023 року

Як пояснює правознавець, за законом, бронювати військовозобовʼязаного працівника після того, як йому вже вручили повістку, не можна.

"Навіть тоді, коли бронювання приходить пізніше, ніж заплановано (а особу вже мобілізували)", — підкреслив Кравець.

Надходження цієї броні не є підставою надалі для звільнення з військової служби, тому коли військовозобов’язаний, наприклад, уже служить, фактично забронювати його неможливо.

Адвокат додав, що досить поширений випадок в країні, коли ТЦК не чекають надання броні та мобілізують особу до набрання чинності броні. У цьому разі немає сенсу сперечатися з ТЦК. А працівник відправиться на військову службу. 

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні право на відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ надали працівникам ДСНС.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати поліцейського 2023 року та які зміни щодо працівників правоохоронних органів готують у ВРУ. 

Також ми розповідали, чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років.

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