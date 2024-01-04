Бронь чиновников от военного призыва - о ком идет речь

Сотрудник ТЦК занимается документацией. Фото: АрміяInform

Министерство обороны предлагает изменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать лишь госслужащих категории "А".

Об этом говорится в новом законопроекте про мобилизацию, передают Новини.LIVE

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В распоряжении говорится, что можно будет бронировать только сотрудников Верховной рады, Кабинета министров и чиновников органов исполнительной власти и их заместителей. А вот категории "Б" и "В" могут быть забронированы лишь на 50% от всех военнообязанных чиновников.

Также сообщается, что забронировать сотрудников органов местного самоуправления можно только в том случае, если это необходимо для обеспечения их функционирования.

Напомним, что даже в военное положение есть отдельные категории работников, которые имеют право на бронь на работе и не могут быть мобилизованы.

Также мы писали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.