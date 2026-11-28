Минобороны обновило правила присвоения статуса критичности для ОПК
В Украине утвердили новые требования для предприятий оборонной, авиастроительной и космической отраслей, претендующих на статус критически важных. Изменения предусматривают введение единых форм отчетности по оборонным договорам и дополнительные требования к компаниям, получившим грантовую поддержку.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что изменилось для критически важных предприятий ОПК
Минобороны пересмотрело отраслевые критерии во исполнение постановления Кабмина № 1328 от 23 октября 2026 года. Это связано с изменениями в порядке бронирования военнообязанных.
Ранее предприятия подтверждали заключение и выполнение оборонных договоров по рекомендованным образцам. Теперь Минобороны утвердило четыре формы документов. Они приведены в приложениях к новому приказу.
Заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр подчеркнула важность сохранения специалистов оборонной промышленности.
"Переходный период даст предприятиям необходимое время для переоформления бронирования в соответствии с новыми требованиями без риска задержек в выполнении оборонных заказов", — отметила Гвоздяр.
Что изменилось для предприятий, получающих гранты
Ранее для подтверждения соответствия критериям получения гранта компании подавали копии грантового договора с заявкой и документа о получении средств.
Теперь, если отчетный период по договору истек, предприятие должно дополнительно подтвердить, что продолжает его выполнять.
Минимальный размер грантовой поддержки остался неизменным — не менее 500 тыс. грн на каждого военнообязанного работника, которого предприятие планирует забронировать.
Какие критерии критичности предприятий остались неизменными
Доля оборонной продукции, работ и услуг, как и ранее, должна составлять более 50% от общего объема производства товаров, выполнения работ и оказания услуг предприятия за последний отчетный период.
Также остаются в силе требования относительно:
- подтверждения информации государственным заказчиком в сфере обороны, его службой или воинской частью;
- предоставления копии финансовой отчетности за последний отчетный период с квитанцией контролирующего органа.
Общее количество критериев и механизм определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, не изменились.
После вступления в силу нового приказа предыдущий документ Минобороны от 28 октября 2025 года № 722 утратит силу.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 января 2027 года в Украине начнет действовать новая система классификации промышленной продукции. Предприятия будут использовать её при подготовке годовой статистической отчётности. Изменения особенно важны для производителей оборонной продукции.
Также мы сообщали о том, что Кабмин продлил до 20 декабря 2026 года включительно действие отсрочек от мобилизации для работников отдельных критически важных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, правительство изменило порядок определения количества работников, которых можно забронировать, и расширило полномочия Координационного центра.