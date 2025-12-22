Як змінився застосунок "Армія+" - що нового

Військовий тримає телефон із "Армія+". Фото: armyinform.com

Міністерство оборони України представило оновлену версію застосунку Армія+. Вона отримала низку нових функцій для зручності військових.

Про це повідомляє Міноборони у Telegram у понеділок, 22 грудня.

Як змінився застосунок "Армія+"

Серед ключових нововведень — цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс" та поліпшена навігація по сервісах.

Розширений Армія ID дозволяє швидко підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код. Це особливо зручно під час перевірок на блокпостах. Водночас цифрове посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу.

Нова стрічка "Пульс" пропонує лише офіційну інформацію: пояснення від міністерства, поради та важливі оновлення для військових.

У відомстві також відзначають оновлений дизайн і спрощену навігацію. Тепер доступ до популярних сервісів "Плюс" став швидшим, а розділ сповіщень з важливими повідомленнями і статусами рапортів дозволяє завжди бути в курсі подій.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили, що в додатку "Армія+" з'явився новий тип рапорту на додаткову відпустку.

А до цього у застосунку "Армія+" стартував новий курс із тактичної медицини, де інструктори 4-го окремого медичного батальйону проводять уроки.