Україна
Минобороны показало новую версию приложения Армия+ — изменения

Минобороны показало новую версию приложения Армия+ — изменения

ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:04
Как изменилось приложение "Армия+" - что нового
Военный держит телефон с "Армия+". Фото: armyinform.com

Министерство обороны Украины представило обновленную версию приложения Армия+. Она получила ряд новых функций для удобства военных.

Об этом сообщает Минобороны в Telegram в понедельник, 22 декабря.

Читайте также:

Как изменилось приложение "Армия+"

Среди ключевых нововведений — цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс" и улучшенная навигация по сервисам.

Расширенный Армия ID позволяет быстро подтвердить статус военнослужащего или военнослужащей через защищенный QR-код. Это особенно удобно во время проверок на блокпостах. В то же время цифровое удостоверение не заменяет бумажные документы, но достаточно для подтверждения статуса.

Новая лента "Пульс" предлагает только официальную информацию: объяснения от министерства, советы и важные обновления для военных.

В ведомстве также отмечают обновленный дизайн и упрощенную навигацию. Теперь доступ к популярным сервисам "Плюс" стал быстрее, а раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов позволяет всегда быть в курсе событий.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск.

А до этого в приложении "Армия+" стартовал новый курс по тактической медицине, где инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона проводят уроки.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
