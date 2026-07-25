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Головна Мобілізація Міноборони розширило список посад для контрактів на службу тривалістю від шести місяців

Міноборони розширило список посад для контрактів на службу тривалістю від шести місяців

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 04:30
Штурмові контракти на строк від шести місяців стали доступні для нових посад
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України оновило правила служби для військових на передовій. Тепер підписати контракт на чіткий термін від шести до чотирнадцяти місяців зможуть нові фахівці. Умови стосуються бійців, які знаються на роботі із дронами та мінометами.

Про це 24 липня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Міноборони оновило перелік посад для контрактів на службу тривалістю щонайменше пів року
Скриншот повідомлення Міністерства оборони України

Які посади увійшли до оновленого переліку

До списку посад, на які можна укласти контракт на визначений термін, увійшли:
  • командир мінометної або артилерійської батареї;
  • заступник командира мінометної чи артилерійської батареї із психологічної підтримки персоналу;
  • командир мінометного або артилерійського взводу;
  • командир мінометного чи артилерійського взводу — старший офіцер на батареї;
  • командир роти за бойовим застосуванням, управлінням та забезпеченням безпілотних систем чи комплексів;
  • заступник командира роти за цими ж напрямками роботи з дронами;
  • командир взводу з управління безпілотними авіаційними комплексами.

"Дія експериментального проєкту поширюється на командирів бойових підрозділів безпілотних систем і командирів мінометних підрозділів", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, як відрізняються правила перевірки паспортів і військово-облікових документів. Поліцейські перевіряють паспорти здебільшого в тих, хто скоїв певне порушення. А от перевірка військово-облікових облікових документів стосується всіх чоловіків.

Також Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП писав, як в Україні увільняють тих, хто підписав контракт із ЗСУ. Усне повідомлення про службу не є підставою для наказу про увільнення. Щоб зберегти робоче місце, контрактник має надати військово-обліковий документ, довідку, витяг із наказу чи копію контракту.

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контракт посада військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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