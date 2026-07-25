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Главная Мобилизация Минобороны расширило список должностей для контрактов на службу сроком от шести месяцев

Минобороны расширило список должностей для контрактов на службу сроком от шести месяцев

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 04:30
Штурмовые контракты сроком от шести месяцев стали доступны для новых должностей
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 150-й учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины обновило правила службы для военных на передовой. Теперь подписать контракт на четкий срок от шести до четырнадцати месяцев смогут новые специалисты. Условия касаются бойцов, владеющих навыками работы с дронами и минометами.

Об этом 24 июля сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Минобороны обновило перечень должностей для контрактов на службу продолжительностью не менее полугода
Скриншот сообщения Министерства обороны Украины

Какие должности вошли в обновленный перечень

В список должностей, на которые можно заключить контракт на определенный срок, вошли:
  • командир минометной или артиллерийской батареи;
  • заместитель командира минометной или артиллерийской батареи по психологической поддержке личного состава;
  • командир минометного или артиллерийского взвода;
  • командир минометного или артиллерийского взвода — старший офицер на батарее;
  • командир роты по боевому применению, управлению и обеспечению беспилотных систем или комплексов;
  • заместитель командира роты по этим же направлениям работы с дронами;
  • командир взвода по управлению беспилотными авиационными комплексами.

"Действие экспериментального проекта распространяется на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, чем отличаются правила проверки паспортов и военно-учетных документов. Полицейские проверяют паспорта в основном у тех, кто совершил определенное нарушение. А вот проверка военно-учетных документов касается всех мужчин.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП писал о том, как в Украине освобождают от работы тех, кто подписал контракт с ВСУ. Устное уведомление о службе не является основанием для приказа об освобождении. Чтобы сохранить рабочее место, контрактник должен предоставить военно-учетный документ, справку, выписку из приказа или копию контракта.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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