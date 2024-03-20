Мобілізація в Україні — у Міноборони розповіли про нововведення для медиків

Медики евакуюють пораненого військового. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Під час особливого періоду до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Під мобілізацію підпадають і медики. Наразі саме для цієї категорії мобілізованих було запроваджено нововведення, а саме нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання.

Деталі повідомила пресслужба Міноборони України на офіційному сайті відомства.

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Так, у повідомленні зазначається, що мобілізовані до лав ЗСУ медики, які не закінчували військову кафедру, можуть отримати звання молодшого лейтенанта, пройшовши навчання. При цьому навчання триватиме всього 40 днів і після цього терміну можна повернутися до служби на свою посаду.

Як розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, навчання включатиме курси онлайн, а також 18 днів практичних занять у Військово-медичній Академії ЗСУ. Старт наступного курсу у Військово-медичній академії ЗСУ призначено на 8 квітня.

Заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу [email protected].

Водночас навчання зможуть пройти й цивільні лікарі, які не мають військової освіти. Для них передбачена підготовка тривалістю 4 місяці.

Йдеться про курси за індивідуальним графіком на військових кафедрах медичних вищих навчальних закладів. У результаті медики зможуть отримати офіцерське звання.

Цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів.

Деталі курсу для медиків. Інфографіка: mil.gov.ua

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