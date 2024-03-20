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Міноборони запровадило важливе нововведення для мобілізованих медиків — що відомо

20 березня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — у Міноборони розповіли про нововведення для медиків
Медики евакуюють пораненого військового. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Під час особливого періоду до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Під мобілізацію підпадають і медики. Наразі саме для цієї категорії мобілізованих було запроваджено нововведення, а саме нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання.

Деталі повідомила пресслужба Міноборони України на офіційному сайті відомства. 

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Так, у повідомленні зазначається, що мобілізовані до лав ЗСУ медики, які не закінчували військову кафедру, можуть отримати звання молодшого лейтенанта, пройшовши навчання. При цьому навчання триватиме всього 40 днів і після цього терміну можна повернутися до служби на свою посаду.

Як розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, навчання включатиме курси онлайн, а також 18 днів практичних занять у Військово-медичній Академії ЗСУ. Старт наступного курсу у Військово-медичній академії ЗСУ призначено на 8 квітня.

Заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу [email protected].

Водночас навчання зможуть пройти й цивільні лікарі, які не мають військової освіти. Для них передбачена підготовка тривалістю 4 місяці. 

Йдеться про курси за індивідуальним графіком на військових кафедрах медичних вищих навчальних закладів. У результаті медики зможуть отримати офіцерське звання.

Цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів.

 

Мобілізація в Україні — у Міноборони розповіли про нововведення для медиків
Деталі курсу для медиків. Інфографіка: mil.gov.ua

Раніше ми повідомляли, як водії медеваків вивчають маршрут евакуації. 

Нагадаємо, ми інформували, в яких умовах живуть екіпажі медичної евакуації. 

Також ми писали, чим займаються екіпажі медеваків під час чергування.

війна
ЗСУ
медики
Україна
мобілізація
офіцерське звання

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