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Минобороны ввело важное нововведение для мобилизованных медиков — что известно

20 марта 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — в Минобороны рассказали о нововведениях для медиков
Медики эвакуируют раненого военного. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. Под мобилизацию подпадают и медики. Именно для этой категории мобилизованных было введено нововведение, а именно новую форму обучения и процедуру получения офицерского звания.

Детали сообщила пресс-служба Минобороны Украины на официальном сайте ведомства.

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Так, в сообщении отмечается, что мобилизованные в ряды ВСУ медики, которые не заканчивали военную кафедру, могут получить звание младшего лейтенанта, пройдя обучение. При этом обучение будет длиться всего 40 дней и после этого можно вернуться на службу на свою должность.

Как рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, обучение будет включать курсы онлайн, а также 18 дней практических занятий в Военно-медицинской Академии ВСУ. Старт следующего курса в Военно-медицинской академии ВСУ назначен на 8 апреля.

Заявки для записи на курсы для мобилизованных медиков принимаются по электронному адресу [email protected].

В то же время обучение смогут пройти и гражданские врачи, не имеющие военного образования. Для них предусмотрена подготовка продолжительностью 4 месяца.

Речь идет о курсах по индивидуальному графику на военных кафедрах медицинских вузов. В результате медики смогут получить офицерское звание.

Гражданские врачи, которые пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры высших учебных заведений.

 

Мобилизация в Украине - в Минобороны рассказали о нововведениях для медиков
Подробности курса для медиков. Инфографика: mil.gov.ua

Ранее мы сообщали о том, как водители медеваков изучают маршрут эвакуации.

Напомним, мы информировали, в каких условиях живут экипажи медицинской эвакуации.

Также мы писали, чем занимаются экипажи медеваков во время дежурства.

война
ВСУ
медики
Украина
мобилизация
офицерское звание

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