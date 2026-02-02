Відео
Митник вивозив військовозобов'язаних за кордон — його судутимуть

Митник вивозив військовозобов'язаних за кордон — його судутимуть

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 01:03
Митник допомагав чоловіка тікати з України — постане перед судом
Затримання митника. Фото: ДБР

Начальник відділу Чернівецької митниці допомогав чоловікам призовного віку тікати з Україну. За вчинене він відповість перед судом.

Про це 28 січня повідомили у ДБР.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, улітку минулого року посадовець організував схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вартість послуги становила 15 тисяч доларів. За цю суму митник надав "клієнтам" інструкції щодо придбання "одноразових" телефонів, необхідних речей і подальшого переїзду до Дністровського району Чернівецької області. Звідти втікачі мали вже самостійно, діючи за усними вказівками організатора, дістатися Молдови. Фігуранта затримали 27 вересня в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Він спіймався на гарячому: щойно отримав кошти від одного з військовозобов'язаних.

Яке покарання загрожує митнику 

За організацію переправлення людей через держкордон із корисливих мотивів порушник може потрапити до в'язниці на строк до дев'яти років. Крім того, йому загрожує конфіскація майна. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, прикордонник повідомив знайомому про розташування військового формування та хотів, щоб по цьому об'єкту завдали удару. Його судитимуть.

Також ми повідомляли, що 26-річний житель Львова пропонував поліцейським і представнику ТЦК хабар, тому що хотів уникнути проходження ВЛК. Йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
