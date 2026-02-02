Митник допомагав чоловіка тікати з України — постане перед судом

Затримання митника. Фото: ДБР

Начальник відділу Чернівецької митниці допомогав чоловікам призовного віку тікати з Україну. За вчинене він відповість перед судом.

Про це 28 січня повідомили у ДБР.

Деталі справи

За даними слідства, улітку минулого року посадовець організував схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вартість послуги становила 15 тисяч доларів. За цю суму митник надав "клієнтам" інструкції щодо придбання "одноразових" телефонів, необхідних речей і подальшого переїзду до Дністровського району Чернівецької області. Звідти втікачі мали вже самостійно, діючи за усними вказівками організатора, дістатися Молдови. Фігуранта затримали 27 вересня в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Він спіймався на гарячому: щойно отримав кошти від одного з військовозобов'язаних.

Яке покарання загрожує митнику

За організацію переправлення людей через держкордон із корисливих мотивів порушник може потрапити до в'язниці на строк до дев'яти років. Крім того, йому загрожує конфіскація майна. Обвинувальний акт скерували до суду.

