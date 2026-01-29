Відео
Молодик хотів за хабар уникнути ВЛК — його судитимуть

Дата публікації: 29 січня 2026 01:03
Львів'янин намагався підкупити поліцейських і працівника ТЦК — відповість перед судом
Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач

У Львові 26-річний молодик намагався підкупити правоохоронців і працівника військкомату. За гроші він хотів уникнути проходження ВЛК.

Про це 23 січня повідомили у Львівській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, наприкінці грудня минулого року фігуранта зупинили в Залізничному районі військовослужбовці ТЦК і поліцейські. Перевіривши документи військовозобов'язаного, представники групи оповіщення з'ясували, що він порушив військовий облік. Аби не проходити ВЛК, молодик запропонував їм спочатку дві тисячі доларів хабаря, а згодом збільшив суму до трьох тисяч доларів, але ті все одно відмовилися.

Рішення суду 

За пропозицію хабаря посадовцю львів'янину може загрожувати покарання від штрафу до чотирьох років ув'язнення. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, на Івано-Франківської чоловік хуліганив біля будівлі ТЦК та СП, щоб не допустити виїзду брата на ВЛК. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині працівник ТЦК не зберіг записи з бодікамер. Йому зробили усне зауваження.

суд хабар мобілізація ВЛК військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
