Таможенник помогал мужчине бежать из Украины — предстанет перед судом

Начальник отдела Черновицкой таможни помогал мужчинам призывного возраста бежать из Украины. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом 28 января сообщили в ГБР.

Детали дела

По данным следствия, летом прошлого года чиновник организовал схему выезда военнообязанных за границу. Стоимость услуги составляла 15 тысяч долларов. За эту сумму таможенник предоставил "клиентам" инструкции по приобретению "одноразовых" телефонов, необходимых вещей и дальнейшего переезда в Днестровский район Черновицкой области. Оттуда беглецы должны были уже самостоятельно, действуя по устным указаниям организатора, добраться до Молдовы. Фигуранта задержали 27 сентября в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Он попался на горячем: как только получил средства от одного из военнообязанных.

Какое наказание грозит таможеннику

За организацию переправки людей через госграницу из корыстных побуждений нарушитель может попасть в тюрьму на срок до девяти лет. Кроме того, ему грозит конфискация имущества. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, пограничник сообщил знакомому о расположении военного формирования и хотел, чтобы по этому объекту нанесли удар. Его будут судить.

Также мы сообщали, что 26-летний житель Львова предлагал полицейским и представителю ТЦК взятку, потому что хотел избежать прохождения ВВК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.