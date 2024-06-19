Оновлення та уточнення даних — адвокат пояснив українцям у чому різниця

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Через повномасштабну війну в Україні, яку розпочала країна-агресорка Росія, процес мобілізації громадян до ЗСУ залишається актуальним. Військовозобов'язані чоловіки під час воєнного стану повинні стояти на військовому обліку. Однак серед населення іноді плутаються два важливі терміни: оновлення та уточнення військово-облікових даних.

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Що таке уточнення даних

Як пояснює правозахисник, відповідно до правил організації військового обліку, які були затверджені 30 січня 2022 року, військовозобов’язані повинні уточнювати свої персональні дані. Ці правила включають процедури взяття на облік, зняття з обліку та виключення з обліку.

Особливо актуальним це стало з новими перехідними положеннями, які вимагають від військовозобов’язаних уточнити свої персональні дані в період з 18 травня до 16 липня 2024 року.

За словами Жукровського, уточнення даних може бути здійснено через:

застосунок "Резерв+";

ЦНАП;

ТЦК та СП.

До таких даних належать:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

номер телефону;

адреса електронної пошти.

Якщо ці дані не будуть уточнені до 16 липня, це буде розглядатися як порушення законодавства, за яке передбачено адміністративну відповідальність.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Що означає оновлення даних

Оновлення даних має свої особливості. Відповідно до ЗУ " Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", дані, які потребують оновлення, включають приблизно 30 опцій. До них, зокрема, належать:

сімейний стан;

освіта;

місце проживання;

наявність дітей тощо.

Як пояснює адвокат, у разі зміни таких даних, як розлучення, народження дитини або зміна місця роботи, військовозобов’язаний повинен протягом 7 днів повідомити про це в ТЦК та оновити свої дані.

Раніше ми писали, чи можна оновити дані не за місцем прописки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що каже закон про оновлення даних в ТЦК для виключених з військового обліку.

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