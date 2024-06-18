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Військовий облік у дистанційному форматі — що говорить нова постанова КМУ

18 червня 2024 19:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Дистанційне оформлення військового обліку, хто має на це право
Поставлення громадянина на військовий облік. Фото: Ukrainianwall.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із новим законом про мобілізацію, українські громадяни можуть оформлювати зняття та виключення з військового обліку дистанційно, без особистої присутності в ТЦК. Громадяни України, які перебувають за межами держави, можуть зробити це, подавши заяву в українську дипломатичну установу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Дистанційно знятися з військового обліку

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. У цьому законі, зокрема, змінили норму про зняття чи виключення з військового обліку.

Тепер знятися з військового обліку чи оформити остаточне виключення можна дистанційно, без особистої присутності.

Заява пишеться у посольстві

Це стосується, перш за все, громадян України, які перебувають за межами країни.

"Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон", — говориться у законі.

Ця заява надсилається на електронну адресу відповідного ТЦК у семиденний строк.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
закордон
військовий облік

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