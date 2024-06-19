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Между обновлением и уточнением данных существенная разница — адвокат объяснил

19 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обновление и уточнение данных — адвокат объяснил украинцам в чем разница
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В связи с полномасштабной войной в Украине, начатой страной-агрессором Россией, процесс мобилизации граждан в ВСУ остается актуальным. Военнообязанные мужчины во время военного положения должны стоять на военном учете. Однако среди населения иногда путают два важных термина: обновление и уточнение военно-учетных данных.

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В чем существенная разница, объяснил адвокат Ярослав Жукровский, пишет "Суспільне. Львів".

Что такое уточнение данных

Как поясняет правозащитник, согласно правилам организации военного учета, утвержденным 30 января 2022 года, военнообязанные должны уточнять свои персональные данные. Эти правила включают в себя процедуры взятия на учет, снятия с учета и исключения с учета.

Особенно актуальным это стало с новыми переходными положениями, требующими от военнообязанных уточнить свои персональные данные в период с 18 мая по 16 июля 2024 года.

По словам Жукровского, уточнение данных может быть осуществлено с помощью:

  • приложения "Резерв+";
  • ЦПАУ;
  • ТЦК и СП.

К таким данным относятся:

  • фамилия, имя и отчество;
  • место жительства;
  • номер телефона;
  • адрес электронной почты.

Если эти данные не будут уточнены до 16 июля, это будет рассматриваться как нарушение законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.

 

Обновление и уточнение данных адвокат объяснил украинцам в чем разница
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП

Что означает обновление данных

Обновление данных имеет свои особенности. Согласно ЗУ "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", данные, требующие обновления, включают примерно 30 опций. К ним, в частности, относятся:

  • семейное положение;
  • образование;
  • место жительства;
  • наличие детей и т.д.

Как объясняет адвокат, в случае изменения таких данных, как развод, рождение ребенка или смена места работы, военнообязанный должен в течение 7 дней уведомить об этом ТЦК и обновить свои данные.

Ранее мы писали, можно ли обновить данные не по месту прописки.

Напомним, мы сообщали, что говорит закон об обновлении данных в ТЦК для исключенных с воинского учета.

Также мы информировали, кого из военнообязанных мужчин могут принудительно доставить в ТЦК и СП.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
военный учет
личные данные

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