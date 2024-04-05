Мобилизация 18-летних, — Разумков рассказал все детали

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

До выхода в зал законопроекта о мобилизации депутаты должны разобраться с призывом 18-летних и окончательно опровергнуть возможность их мобилизации. Ведь в законопроекте была норма, позволявшая ее.

Об этом Новини.LIVE сообщил депутат ВРУ Дмитрий Разумков.

Читайте также:

Мобилизация с 18 лет

Дмитрий Разумков утверждает, что норма о мобилизации 18-летних присутствовала в законопроекте.

"Когда власти выпустили релиз, что не будут мобилизовать 18-летних парней, я сказал: "Покажите мне пожалуйста, где в законе написано, что это не соответствует действительности". И они молчали. Потому что это правда, эта проблема была", — сообщил нардеп.

Мобилизовать с 18 лет могли именно благодаря тому, что после прохождения трех месяцев военной подготовки парень получает военную учетную специальность и становится на учет. Так что у военкома есть все полномочия мобилизовать его в армию.

"Я не знаю, это ли неэффективная команда Офиса президента, которая это занесла эту норму, или это диверсия, которую заложили в закон намеренно... Но мы это исправим либо на комитете, либо в Раде. Эта поправка должна быть исключительна из законопроекта и закреплена на уровне закона: 18-летних парней мобилизовывать не будут", — заверил Дмитрий Разумков.

Напомним, Разумков рассказал, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы.

Также нардеп отметил, что работать законопроект начнет нескоро — минимум через полгода после его подписания президентом.