Мобілізація 2024 — які зміни очікують призовників щодо обліку і вручення повісток

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: armyinform

Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжили до 14 лютого 2024 року. Тож у Раді планують ухвалити зміни правил призову, війсьової служби та звільнення під час воєнного стану.

Про це йдеться в матеріалі NV.

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Керівник ОП Давид Арахамія 22 листопада повідомив про те, що у ВР змінять або регулюють частину правил починаючи від військового обліку, закінчуючи лікуванням поранених військовиїх.

Він пояснює, що труднощі в багатьох питання створють бюрократичні моменти, позаяк умови для служби у війську не відповідаям сучасним реаліям в країні.

"Ми намагаємося на комітеті створити "матрицю мобілізації та демобілізації", скласти всі умови в одну таблицю і врегулювати ці питання", — заявив Арахамія.

У Зеленського прогнозують, що закон ухвалять ше до Нового року, за умови якщо відбудуться консультації з Міністерством оборони та Генштабом для досягнення "умовного консенсусу".

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутат Роман Костенко наголошує, що мобілізація — питання номер один, яке має вирішити найближчим часом Україна.

"Не те, що призвати людей, а встановити чіткі правила, щоб люди знали: от тут я потрапляю, от тут — ні, от тут я можу демобілізуватись, от тут я буду служити далі", ― підкреслив Костенко.

Які зміни можуть внести до мобілізації

В Україні можуть удосконалити систему вручання повісток, зокрема, особливості повноваження працівників ТЦК.

"Тому що зараз багато питань з боку ТЦК і з боку тих громадян, кого вони намагаються мобілізувати. По факту ТЦК не має жодних прав зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, щоб людину не притягати. І можна зрозуміти і поліцейських, і ТЦК, в яких стоять плани; і людей, яких незаконно намагаються притягнути. Але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну", ― говорить депутат.

За його словами, можливі наступні зміни:

розширюються права ТЦК, вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи;

працівники ТЦК зможуть перевіряти приписні і документи;

будуть змінені правила вручення повісток.

буде узаконена можливість вручення повістки не тільки особисто під розписку, а й через електронну пошту і рекомендованим листом;

почне діяти електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників для військового обліку онлайн;

повістки хочуть дозволити вручати представникам органів виконавчої влади а не тільки самоуправління.

Водночас одіозна нардепка від "Слуг" Мар’яна Безугла повідомила про такий список змін:

уточнити обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, як саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК;

уточнити порядок прибуття військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК або розпорядження керівника ТЦК;

надати повноваження Кабінету Міністрів України затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних Сил України;

надати право військовим перевіряти документи (точно не відомо, чи паспорт, чи військово-облікові документи).

Додамо, під час загальної мобілізації, яка триває в Україні вже другий рік, призову до лав ЗСУ підлягають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте, значна частина осіб від 18 до 27 років не вважаються військовозобов'язаними, адже вони не проходили військової строкової служби й не мають відповідної підготовки. Таких громадян можуть мобілізувати лише за їх добровільної згоди. Однак, вже невдовзі можуть відбутися важливі зміни.