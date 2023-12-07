Мобилизация 2024 — какие изменения ожидают призывников по учету и вручению повесток

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Иллюстративное фото: armyinform

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. Поэтому в Раде планируют принять изменения правил призыва , военной службы и увольнения во время военного положения.

Об этом говорится в материале NV.

Читайте также:

Руководитель ОП Давид Арахамия 22 ноября сообщил о том, что в ВР изменят или регулируют часть правил, начиная от военного учета, заканчивая лечением раненых военных.

Он объясняет, что трудности во многих вопросах создают бюрократические моменты, поскольку условия для службы в армии не отвечают современным реалиям в стране.

"Мы пытаемся на комитете создать "матрицу мобилизации и демобилизации", составить все условия в одну таблицу и урегулировать эти вопросы", - заявил Арахамия.

У Зеленского прогнозируют, что закон примут еще до Нового года, если состоятся консультации с Министерством обороны и Генштабом для достижения "условного консенсуса".

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат Роман Костенко отмечает, что мобилизация — вопрос номер один, который должна решить в ближайшее время Украина.

"Не то, что призвать людей, а установить четкие правила, чтобы люди знали: вот здесь я попадаю, вот здесь нет, вот здесь я могу демобилизоваться, вот здесь я буду служить дальше" , ― подчеркнул Костенко.

Какие изменения могут внести в мобилизацию

В Украине могут усовершенствовать систему вручения повесток, в частности особенности полномочий работников ТЦК.

"Потому что сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-то центром". скандала, чтобы человека не привлекать. И можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы; и людей, незаконно пытающихся привлечь. Но у которых есть ответственность, согласно Конституции, — защищать страну", ― говорит депутат.

По его словам, возможны следующие изменения:

расширяются права ТЦК, они могут также вести и аудио, и видеозаписи;

работники ТЦК смогут проверять приписные и документы;

будут изменены правила вручения повесток.

будет узаконена возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом;

начнет действовать электронный кабинет военнообязанных и призывников для военного учета онлайн;

повестки хотят разрешить вручать представителям органов исполнительной власти, а не только самоуправление.

В то же время одиозная нардепка от "Слуг" Марьяна Безуглая сообщила о таком списке изменений:

уточнить обязанности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по мобилизации, как осуществлять и обеспечивать оповещения и прибытия граждан в ТЦК;

уточнить порядок прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК во время мобилизации, в частности, из совместного распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) и руководителя ТЦК или распоряжения руководителя ТЦК;

предоставить полномочия Кабинета Министров Украины утверждать Порядок организации проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период на замену внутренним директивным документам Вооруженных Сил Украины;

предоставить право военным проверять документы (точно неизвестно, паспорт, или военно-учетные документы).

Добавим, что во время общей мобилизации, которая продолжается в Украине уже второй год, призыву в ряды ВСУ подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако значительная часть лиц от 18 до 27 лет не считаются военнообязанными, ведь они не проходили военную срочную службу и не имеют соответствующей подготовки. Таких граждан могут мобилизовать только при их добровольном согласии. Однако вскоре могут произойти важные изменения.