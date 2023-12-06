Коли почнуть мобілізувати чоловіків з 25 років — українцям відповіли

128 гірсько-штурмова бригада повернулася на Закарпаття, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Під час загальної мобілізації, яка триває в Україні вже другий рік, призову до лав ЗСУ підлягають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте, значна частина осіб від 18 до 27 років не вважаються військовозобов'язаними, адже вони не проходили військової строкової служби й не мають відповідної підготовки. Таких громадян можуть мобілізувати лише за їх добровільної згоди. Однак, вже невдовзі можуть відбутися важливі зміни.

Про що саме йдеться та чи буде знижено призовний вік з 27 до 25 років, розповів представник президента у Верховній Раді України, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна.

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Представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Так, за його словами, наразі народні депутати продовжують працювати над новим законопроєктом щодо мобілізації. Якщо найближчими днями вони встигнуть врегулювати ключові питання, то його можуть ухвалити у першому читанні вже на цьому тижні.

При цьому, він зазначив, що в самому законі питання про зміни щодо призовного віку немає, адже там будуть:

питання щодо вручення повістки;

щодо відстрочки від мобілізації;

щодо прав військовозобов'язаних осіб.

Щодо призову осіб від 18 до 27 років Веніславський сказав наступне:

"Нагадаю, зараз на військову службу за мобілізацією можуть бути призвані особи, які пройшли строкову військову службу — тобто які мають військовий досвід та підготовку".

При цьому, чиновник підкреслив, що для чоловіків, які не мають військової підготовки призов діє виключно з 27 років.

Однак, якщо президент підпише ухвалений раніше закон №9281, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років, тоді призиватимуть до війська з 25 років.

Нагадаємо, ми писали, як зниження призовного віку вплине на хід війни в Україні.

Раніше військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року.

Також ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як залучити на фронт більше підготовлених українців.