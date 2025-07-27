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Мобілізація 60+ — чи можуть ТЦК змусити підписати контракт

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 04:30
Юристка заявила, що ТЦК не можуть змусити людей, старших за 60 років, підписати контракт
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Keystone Press Agency/Global Look Press

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Причому нещодавно Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про проходження військової служби за контрактом особам від 60 років. 

У коментарі ТСН адвокатка Марина Лекало відповіла, чи можуть мобілізувати людей, яким понад 60 років.

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Юристка розповіла, що інформація про те, що ТЦК начебто можуть зупинити на вулиці людей віком 60+, щоб примусити підписати контракт - є неправдою.

Вона пояснила, що змусити підписати контракт для проходження військової служби — неможливо, оскільки служба є добровільною. Ба більше, для громадян, старших за 60 років, встановлюється випробувальний термін до 6 місяців.

"У разі службової невідповідності або не проходження випробування, з такими особами розривається контракт. Отже, зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу", — додала адвокат.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Також ми писали, хто зможе отримати відстрочку в серпні.

ЗСУ пенсіонери військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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