Юрист заявила, что ТЦК не могут заставить людей старше 60 лет подписать контракт

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Keystone Press Agency/Global Look Press

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Причем недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о прохождении военной службы по контракту лицам от 60 лет.

В комментарии ТСН адвокат Марина Лекало ответила, могут ли мобилизовать людей, которым больше 60 лет.

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Юрист рассказала, что информация о том, что ТЦК якобы могут остановить на улице людей в возрасте 60+, чтобы принудить подписать контракт - является неправдой.

Она пояснила, что заставить подписать контракт для прохождения военной службы — невозможно, так как служба является добровольной. Более того, для граждан старше 60 лет устанавливается испытательный срок до 6 месяцев.

"В случае служебного несоответствия или не прохождения испытания, с такими лицами расторгается контракт. Следовательно, останавливать на улицах лиц 60+ с целью заставить подписать контракт нет никакого практического смысла", — добавила адвокат.

Напомним, в пятницу, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и проведения общей мобилизации.

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