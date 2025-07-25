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Мобілізація в серпні — хто може отримати відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 04:30
Хто з військовозобов'язаних зможе отримати відстрочку в серпні 2025 року та на який термін
Військовий квиток. Фото ілюстративне: Рівненська ОДА

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни можуть отримати відстрочку від військового призову. Для цього мають бути підстави, які передбачені законом.

Про це йдеться в матеріалі NV.

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Відстрочку можуть оформити за станом здоров'я, через сімейні обставини або за займаною посаду. Також право на відтермінування призову мають колишні полонені, призовники віком до 25 років, які пройшли базовий військовий вишкіл, родичі загиблих або зниклих безвісти, ті, хто в кого є бронювання.

Як повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко, термін відстрочки для різних категорій військовозобов'язаних варіюється:

  • для людей з інвалідністю — на період чинності відповідного статусу;
  • для тимчасово непридатних — на строк, визначений ВЛК, максимум на рік;
  • для держслужбовців та посадовців — на час перебування на посаді;
  • для студентів — на семестр, але не більше ніж на півроку;
  • для освітян і науковців — на один рік (але не довше, ніж триває мобілізація);
  • для родичів загиблих та Героїв України — на строк чинності підстави;
  • для інших випадків – доти, доки не зникне відповідна підстава або до завершення мобілізації.

Нагадаємо, на Полтавщині винесли вирок військовозобов'язаному, який після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Чоловіка засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Львівщині оштрафували працівника ТЦК та СП. Він застосував фізичну силу до військовозобов'язаного.

військовий призов воєнний стан мобілізація відстрочка військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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