Мобілізація в Україні 2024 — чи можуть близькі родичі служити разом в ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні продовжується повномасштабна війна, яку розпочала країна-окупант росія. У цей період військовозобов'язаних громадян мобілізують до лав ЗСУ, якщо вони не мають права на відстрочку або бронювання. Зокрема ці люди можуть бути близькими родичами, адже закон не забороняє мобілізувати членів однієї сім'ї.

Проте, чи можуть близькі родичі проходити військову службу разом, на це питання відповів адвокат Дмитро Соловйов на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Як зауважив правозахисник, ст. 27 Закону України "Про запобігання корупції" визначає, військові посадові особи ЗСУ чи інших військових формувань не можуть мати у своєму прямому підпорядкуванні близьких/кровних родичів чи бути їм підпорядкованими.

Ч. 1 ст. 1 відповідного закону встановлює коло близьких осіб, які не можуть служити разом на різних посадах. Так, у переліку зазначені:

чоловік/дружина;

батько/мати;

син/донька;

брат/сестра;

двоюрідний(-на) брат/сестра;

дідусь/бабуся.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його дружина вже проходить службу в ЗСУ.

Нагадаємо, ми розповідали, чи доступна українцям військова служба за місцем проживання.

Також ми інформували, які військові мають право піти зі служби за власним бажанням.