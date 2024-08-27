Мобілізація у вересні 2024 — хто в Україні може служити за місцем проживання

Українські військовослужбовці на церемонії нагородження. Фото: president.gov.ua

Як відомо, ще в травні поточного року в Україні набув чинності закон, який вніс корективи як до процесу мобілізації, так і проходження військової служби. Зокрема раніше певні категорії осіб мали змогу служити за місцем проживання. Тепер же ця норма зазнала суттєвих змін.

Що саме змінилося для українців із новим законом № 3633-IX та чи є можливість проходити військову службу за місцем проживання, розповідаємо далі в матеріалі.

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У ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" додали уточнення щодо військовозобов'язаних із правом на відстрочку. Зокрема у списку з'явилися:

особи, які мають дружину (чоловіка) з осіб з інвалідністю III групи внаслідок онкозахворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи, одного з парних органів, внаслідок психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

члени сім'ї другого ступеня спорідненості людини з інвалідністю І або ІІ групи, які зайняті постійним доглядом (за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості). Норма також поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення, якщо немає першої та другої.

Ці категорії, а також особи з інвалідністю на період воєнного стану можуть добровільно укласти контракт із ЗСУ. Проте, більше немає формулювання "тільки за місцем проживання".

Раніше у Міністерстві оборони України давали роз'яснення щодо цього моменту. У відомстві зазначили, що віднині місце проходження військової служби таких громадян може не збігатися з місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією ст. 23

Українці мобілізовані до лав ЗСУ. Фото: google.com

Хто раніше мав право служити за місцем проживання

Саме вищезгадана стаття визначала перелік категорій військовозобов'язаних, які можуть служити лише за місцем проживання та за добровільною згодою. До них належали:

багатодітні батьки (троє та більше неповнолітніх дітей);

батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років;

жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, у яких чоловік (дружина) проходить військову службу;

опікуни або прийомні батьки дітей-сиріт віком до 18 років;

опікуни або прийомні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

опікуни або прийомні батьки дітей з тяжкими захворюваннями;

батьки, опікуни або прийомні батьки з неповнолітньою дитиною І чи II групи інвалідності;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);

ті, у кого дружина (чоловік) має інвалідність та/або один з батьків (батьків подружжя) має інвалідність І чи II групи;

опікуни недієздатної особи з інвалідністю, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи, особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду.

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