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Мобилизация отца и сына — разрешат ли близким родственникам служить вместе в ВСУ

12 сентября 2024 13:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — могут ли близкие родственники служить вместе в ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война, начатая страной-оккупантом Россией. В этот период военнообязанных граждан мобилизуют в ряды ВСУ, если они не имеют права на отсрочку или бронирование. В частности, эти люди могут быть близкими родственниками, ведь закон не запрещает мобилизовать членов одной семьи.

Однако могут ли близкие родственники проходить военную службу вместе, на этот вопрос ответил адвокат Дмитрий Соловьев на своей странице в социальной сети.

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Как отметил правозащитник, ст. 27 Закона Украины "О предотвращении коррупции" определяет, военные должностные лица ВСУ или других воинских формирований не могут иметь в своем прямом подчинении близких/кровных родственников или быть ими подчиненными.

Ч. 1 ст. 1 соответствующего закона устанавливает круг близких лиц, которые не могут служить вместе на разных должностях. Так, в перечне указаны:

  • муж/жена;
  • отец/мать;
  • сын/дочь;
  • брат/сестра;
  • двоюродный(-ная) брат/сестра;
  • дедушка/бабушка.

 

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать мужа, если его жена уже проходит службу в ВСУ.

Напомним, мы рассказывали, доступна ли украинцам военная служба по месту жительства.

Также мы информировали, какие военные имеют право уйти со службы по собственному желанию.

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