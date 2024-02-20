Мобілізація в Україні — адвокат пояснив, як обійдуться без повісток та ТЦК

Центр рекрутингу замість ТЦК. Фото: armyinform.com.ua

В Міністерстві оборони планують найближчим часом кардинально змінити підхід до мобілізації. Військовозобов'язаних заохочуватимуть вступати до лав ЗСУ через рекрутинг.

Про це розповів на своєму каналі адвокат Сергій Гула.

"Гадаю, що у другій половини цього року ми, можливо, забудемо назавжди про повістки та ТЦК. Міноборони повідомили, що все ж таки є стратегія відмовитись від дикої мобілізації, яку ми, щоправда, ще будемо спостерігати навесні. Але перший центр рекрутингу ЗСУ вже розпочав роботу і Львові", — зазначив адвокат.

У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. Центр не має відношення до ТЦК та СП, а рекрутери не є військовослужбовцями. Повісток там не вручатимуть, а лише надаватимуть консультації.

Після погодження кандидатури на певну вакансію його скерують у ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення, проходження необхідних процедур та медичного огляду, направлення на базову військову та, за потреби, фахову підготовку. А згодом військовослужбовець розпочне службу в ЗСУ.

"Кандидатам мають запропонувати відкриті та справедливі умови, щоб людина розуміла, скільки вона отримуватиме, який матиме соціальний пакет. Якщо я буду травмований, то держава піклуватиметься про мене, а не кине напризволяще. А якщо я, не дай Боже, загину, то держава виплатить величезні кошти родині", — підсумував Сергій Гула.

Раніше стало відомо, як роботодавці ховають військовозобов'язаних від ТЦК. Також на сайті президента з'явилася петиція з пропозицією мобілізувати на фронт поліцейських.