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Мобілізація без повісток і ТЦК — адвокат пояснив, як Міноборони здивує українців

20 лютого 2024 10:49
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — адвокат пояснив, як обійдуться без повісток та ТЦК
Центр рекрутингу замість ТЦК. Фото: armyinform.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Міністерстві оборони планують найближчим часом кардинально змінити підхід до мобілізації. Військовозобов'язаних заохочуватимуть вступати до лав ЗСУ через рекрутинг.

Про це розповів на своєму каналі адвокат Сергій Гула.

"Гадаю, що у другій половини цього року ми, можливо, забудемо назавжди про повістки та ТЦК. Міноборони повідомили, що все ж таки є стратегія відмовитись від дикої мобілізації, яку ми, щоправда, ще будемо спостерігати навесні. Але перший центр рекрутингу ЗСУ вже розпочав роботу і Львові", — зазначив адвокат.

У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. Центр не має відношення до ТЦК та СП, а рекрутери не є військовослужбовцями. Повісток там не вручатимуть, а лише надаватимуть консультації.

Після погодження кандидатури на певну вакансію його скерують у ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення, проходження необхідних процедур та медичного огляду, направлення на базову військову та, за потреби, фахову підготовку. А згодом військовослужбовець розпочне службу в ЗСУ.

"Кандидатам мають запропонувати відкриті та справедливі умови, щоб людина розуміла, скільки вона отримуватиме, який матиме соціальний пакет. Якщо я буду травмований, то держава піклуватиметься про мене, а не кине напризволяще. А якщо я, не дай Боже, загину, то держава виплатить величезні кошти родині", — підсумував Сергій Гула.

Раніше стало відомо, як роботодавці ховають військовозобов'язаних від ТЦК. Також на сайті президента з'явилася петиція з пропозицією мобілізувати на фронт поліцейських.

мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Рекрутинг

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