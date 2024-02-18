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Стало відомо, як роботодавці ховають військовозобов'язаних від ТЦК

18 лютого 2024 10:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, як роботодавці ховають військовозобов'язаних від ТЦК
Представники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці. Ілюстративне фото: Facebook/ЛОТЦК та СП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські роботодавці намагаються сховати своїх працівників від співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Для того, аби не втратити працівників, роботодавці не розкривають інформацію про їхній склад.

Про це розповів голова економічного комітету Дмитро Наталуха в інтерв'ю Главкому.

Бронь від мобілізації на роботі

"Будь-які роботодавці насправді намагаються відтермінувати розкриття інформації про склад своїх працівників настільки, наскільки це можливо. Не тому що роботодавці погані, а, тому що вони потім просто не зможуть втримати своїх же працевлаштованих людей", — пояснив народний депутат.

За словами Наталухи, якщо працівники розуміють, що дані про них є в ТЦК, і що 50% квота на бронь вже майже використана — то вони просто звільняються.

Він розповів, що тому в компаніях йде постійне скорочення штату, адже люди, які не входять у ті 50%, починають звільнятись — тоді ця квота формується вже з тих, хто залишився.

"А коли ти набираєш нових людей, то у них пріоритетне питання — це навіть не заробітна плата, а гарантія броні", — зазначив Наталуха.

Нагадаємо, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко заявив, що в Україні є підприємства, які потребують не 50% бронювання працівників, а 90%, адже від їхньої роботи залежить технологічний процес. 

Також ми писали, що в Мінцифрі назвали категорію людей, яких не будуть бронювати від мобілізації. 

військовий призов
повістки
бронювання
війна в Україні
ТЦК та СП

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