Мобилизация в Украине — адвокат объяснил, как обойдутся без повесток и ТЦК

Центр рекрутинга вместо ТЦК. Фото: armyinform.com.ua

В министерстве обороны планируют в ближайшее время кардинально изменить подход к мобилизации. Военнообязанных будут поощрять вступать в ряды ВСУ при помощи рекрутинга.

Об этом рассказал на своем канале адвокат Сергей Гула.

"Думаю, что во второй половине этого года мы, возможно, забудем навсегда о повестках и ТЦК. Минобороны сообщили, что все же есть стратегия отказаться от дикой мобилизации, которую мы, правда, еще будем наблюдать весной. Но первый центр рекрутинга ВСУ уже начал работу и Львове", — отметил адвокат.

В центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Центр не имеет отношения к ТЦК и СП, а рекрутеры не военнослужащие. Повесток там вручать не будут, а предложат консультации.

После согласования кандидатуры на определенную вакансию его направят в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления, прохождения необходимых процедур и медицинского осмотра, направление на базовую военную и, при необходимости, профессиональную подготовку. А затем военнослужащий начнет службу в ВСУ.

"Кандидатам должны предложить открытые и справедливые условия, чтобы человек понимал, сколько он будет получать, какой будет социальный пакет. Если я буду травмирован, то государство будет заботиться обо мне, а не бросит на произвол судьбы. А если я, не дай Бог, погибну, то государство выплатит огромные средства семье", — подытожил Сергей Гула.

Ранее стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК. Также на сайте президента появилась петиция с предложением мобилизовать на фронт полицейских.