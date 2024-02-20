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Мобилизация без повесток и ТЦК — адвокат объяснил, как Минобороны удивит украинцев

20 февраля 2024 10:49
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — адвокат объяснил, как обойдутся без повесток и ТЦК
Центр рекрутинга вместо ТЦК. Фото: armyinform.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В министерстве обороны планируют в ближайшее время кардинально изменить подход к мобилизации. Военнообязанных будут поощрять вступать в ряды ВСУ при помощи рекрутинга.

Об этом рассказал на своем канале адвокат Сергей Гула.

"Думаю, что во второй половине этого года мы, возможно, забудем навсегда о повестках и ТЦК. Минобороны сообщили, что все же есть стратегия отказаться от дикой мобилизации, которую мы, правда, еще будем наблюдать весной. Но первый центр рекрутинга ВСУ уже начал работу и Львове", — отметил адвокат.

В центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Центр не имеет отношения к ТЦК и СП, а рекрутеры не военнослужащие. Повесток там вручать не будут, а предложат консультации.

После согласования кандидатуры на определенную вакансию его направят в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления, прохождения необходимых процедур и медицинского осмотра, направление на базовую военную и, при необходимости, профессиональную подготовку. А затем военнослужащий начнет службу в ВСУ.

"Кандидатам должны предложить открытые и справедливые условия, чтобы человек понимал, сколько он будет получать, какой будет социальный пакет. Если я буду травмирован, то государство будет заботиться обо мне, а не бросит на произвол судьбы. А если я, не дай Бог, погибну, то государство выплатит огромные средства семье", — подытожил Сергей Гула.

Ранее стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК. Также на сайте президента появилась петиция с предложением мобилизовать на фронт полицейских.

мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
Рекрутинг

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