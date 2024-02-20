Мобилизация в Украине — адвокат объяснил, как обойдутся без повесток и ТЦК

Мобилизация без повесток и ТЦК — адвокат объяснил, как Минобороны удивит украинцев
В министерстве обороны планируют в ближайшее время кардинально изменить подход к мобилизации. Военнообязанных будут поощрять вступать в ряды ВСУ при помощи рекрутинга.
Об этом рассказал на своем канале адвокат Сергей Гула.
"Думаю, что во второй половине этого года мы, возможно, забудем навсегда о повестках и ТЦК. Минобороны сообщили, что все же есть стратегия отказаться от дикой мобилизации, которую мы, правда, еще будем наблюдать весной. Но первый центр рекрутинга ВСУ уже начал работу и Львове", — отметил адвокат.
В центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Центр не имеет отношения к ТЦК и СП, а рекрутеры не военнослужащие. Повесток там вручать не будут, а предложат консультации.
После согласования кандидатуры на определенную вакансию его направят в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления, прохождения необходимых процедур и медицинского осмотра, направление на базовую военную и, при необходимости, профессиональную подготовку. А затем военнослужащий начнет службу в ВСУ.
"Кандидатам должны предложить открытые и справедливые условия, чтобы человек понимал, сколько он будет получать, какой будет социальный пакет. Если я буду травмирован, то государство будет заботиться обо мне, а не бросит на произвол судьбы. А если я, не дай Бог, погибну, то государство выплатит огромные средства семье", — подытожил Сергей Гула.
Ранее стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК. Также на сайте президента появилась петиция с предложением мобилизовать на фронт полицейских.
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