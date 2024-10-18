Мобілізація в Україні — Умєров зробив заяву щодо призову 18-річних

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Партнери не дорікають Україні щодо мобілізаційного віку. Вони лише цікавляться тим, чому країна не призиває чоловіків віком 18-25 років.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на прессконференції у Брюсселі в п'ятницю, 18 жовтня.

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За словами Умєрова, на запити союзників українська сторона пояснює, що згідно з чинним законодавством, мобілізація передбачена для чоловіків віком від 25 до 60 років.

"Вони хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей віком з 18 до 25 років. Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволяє нам мобілізувати осіб віком з 25 до 60. Вони просто цікавляться, чому Україна так приймає рішення", — сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Марія Іонова в ефірі День.LIVE заявила, що іноземні партнери наполягали на зниженні мобілізаційного віку.

А за словами військових з фронту, практика мобілізації чоловіків яким понад 50 років — не дуже добра. Для виконання бойових завдань підходять більше молоді солдати.