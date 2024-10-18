Мобилизация в Украине — Умеров сделал заявление о призыве 18-летних

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Партнеры не упрекают Украину в мобилизационном возрасте. Они только интересуются тем, почему страна не призывает мужчин в возрасте 18-25 лет.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 18 октября.

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По словам Умерова, по запросам союзников украинская сторона объясняет, что согласно действующему законодательству, мобилизация предусмотрена для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

"Они хотят понять, почему мы не мобилизуем людей в возрасте с 18 до 25 лет. Мы им объясняем, что это условие Верховной Рады, которое позволяет нам мобилизовать лиц в возрасте от 25 до 60. Они просто интересуются, почему Украина так принимает решения", — сказал Умеров.

Напомним, ранее народный депутат Мария Ионова в эфире День.LIVE заявила, что иностранные партнеры настаивали на снижении мобилизационного возраста.

А по словам военных с фронта, практика мобилизации мужчин, которым более 50 лет — не очень хорошая. Для выполнения боевых задач подходят больше молодые солдаты.